تكثيف حملات النظافة والتجميل طوال أيام عيد الفطر بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل، والتي تشمل رفع تراكمات القمامة من الشوارع ودهان البلدورات، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

تكثيف أعمال النظافة

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتمهيد وتصليح محيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك التي شملت رفع التراكمات والمخلفات من القمامة بالشوارع والميادين الرئيسية وتمهيد وتصليح الشوارع المحيطة بالساحات والمساجد المقام بها صلاة عيد الفطر المبارك ورفع وصيانة كفاءة الأعمدة وكشافات الإنارة ورفع الإشغالات المخالفة وغسل البلدورات والأرصفة وقص وتهذيب الأشجار لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

صيانة الأعمدة وكشافات الإنارة

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بعمل صيانة لأعمدة وكشافات الإنارة العامة بمناطق متفرقة بالمدينة، وتفريغ نواتج صناديق القمامة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس.

كما قامت رئاسة حي أول الزقازيق بأعمال النظافة ورفع القمامة على مدار اليوم من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالي حي أول الزقازيق، كما تابعت رئاسة الحي أعمال إصلاح عطل بأحد اللوحات وإعاده توصيل التيار الكهربائي.

رش شوارع فاقوس

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتعاون مع الإدارة الصحية بفاقوس برش الشوارع باستخدام جهاز التيفا، شملت عدد من شوارع ومناطق المدينة، ومنها مساكن أحمد حلمي والمنشية والإنتاج وكفر البلاسي وعزبة أم يوسف وكفر محمد إسماعيل، وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز، وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، بالإضافة لأعمال رش المصارف ومنها مصرف المناحر.

وفي سياق متصل قامت رئاسة المركز بأعمال النظافة بالمدينة، واشتملت الأعمال على مناطق المدينة المنشية وأنقيزة ومنية المكرم والساحة الشعبية وكفر البلاسي وأحمد حلمي، وشملت العديد من شوارع المدينة ورفع الأتربة والسفوحة بالطرق والشوارع الرئيسية ومدخل المدينة، ومتابعة أعمال قسم المتنزهات من قص وتهذيب وري الأشجار وغسيل البلدورات والأرصفة واستكمال الدهانات والتجميل.