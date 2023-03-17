أقباط يشاركون في افتتاح 4 مساجد جديدة بمحافظة القليوبية

قام الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، اليوم، بافتتاح 4 مساجد جديدة، ضمن استعدادات المديرية خلال الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، لاستقبال شهر رمضان المبارك.

افتتاح 4 مساجد جديدة

وبدأ وكيل وزارة الأوقاف، جولته بافتتاح مسجد الملك القدوس بالحي الخامس بمدينة العبور، حيث بلغت مساحة المسجد 450 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، كما تم افتتاح مسجد بدر الإسلام بقرية قلما مركز قليوب، والذي بلغت مساحته 450 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح مسجد مسعود حسن بعزبة مسعود حسن، توابع كوم أشفين مركز قليوب، وبلغت مساحته 600 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه، وكذلك مسجد الرحمة بقرية نوى بمركز شبين القناطر، والذي بلغت مساحته 300 متر، ويتكون من دورين، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

وأدى وكيل وزارة الأوقاف بالمسجد الأخير، وألقى خطبة الجمعة التي تناولت موضوع التكافل الاجتماعي، مؤكدا أن الترجمة الفعلية للعبادة تتمثل في ممارسة الإنسانية في صورة التراحم والتكافل، وخاصة في وقت الأزمات، بل وصل الأمر في الشرع إلى أنه أوقف قبول الطاعة والعبادة على إظهار التكافل وبذل النفع للناس.

مشاركة الأقباط في افتتاح المساجد

وأضاف الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أن أجمل ما في هذا الافتتاح ويظهر مدى التكافل، هو ظهور شركاء الوطن وأحد جناحيه من الإخوة الأقباط، وهم يعلنون عن فرحتهم وسعادتهم ببناء المساجد وبيوت الله، ليكون المسجد في مقابل الكنيسة في صورة أخوية تكافلية إنسانية يتميز بها وطننا.

واختتم بيانه، قائلا إن ما يزعج جماعات الشر والتطرف ويردهم صاغرين مدحورين هو قوة النسيج الوطني والتلاحم الأخوي عبر تاريخ هذا الوطن، وسط فرحة جميع المصلين ابتهاجاً بهذه الطفرة غير المسبوقة في تاريخ إحلال وتجديد المساجد وبناء المساجد الجديدة بالقليوبية.