ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ربع نقل ملك وقيادة أحدهما، مُحملا عليها كمية من الألواح الحديدية مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، بقصد التصرف فيها بالبيع.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة العقارات تحت الإنشاء بأسلوبي كسر الباب والمغافلة، واعترفا بارتكاب واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب على النحو المُشار إليه، وبإرشادهما جرى ضبط 3 أسطوانات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليهما اتهامهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.