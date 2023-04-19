حبس سيدة بتهمة سرقة المساكن بأسلوب المغافلة في القاهرة

أمرت جهات التحقيق حبس المتهمة في قضية سرقة مسكن إحدى السيدات بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

سرقة مسكن بأسلوب المغافلة

وتلقى قسم شرطة المعادي بمدرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، تعمل بخدمة العملاء بإحدى شركات التوظيف، باكتشافها سرقة مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، مشغولات ذهبية، من داخل مسكنها وأضافت بتردد عدد من العاملات للقيام بأعمال النظافة تعرفت عليهن من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى المسئول عن التطبيق المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، إبان عملها طرف المجنى عليها بالاتفاق مع زوجها، وأقرت باستبدال المبلغ المالي من العملة الأجنبية للمحلية، وأيد زوجها أقوالها. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

ومن جانبه قال المحامي أحمد على الخبير القانوني لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».