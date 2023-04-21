«صحة البحر الأحمر» ترفع حالة الطوارئ.. وانتظام العمل في المخابز ومحطات الوقود

شهد أول أيام عيد الفطر بالبحر الأحمر انتظام حركة المخابز ومحطات الوقود، ورفع حالة الطوارئ في مديريات الصحة، وتشديد الإجراءات الأمنية بمواني البحر الأحمر وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات بدون تصريح، مع تشديد إجراءات التفتيش على البوابات.

انتظام عمل المخابز ومحطات الوقود

وأكد المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، انتظام حركة المخابز ومحطات الوقود في مدن محافظة البحر الأحمر في أول أيام عيد الفطر، لافتا إلى عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين بخصوص رغيف العيش أو محطات الوقود في كافة مدن المحافظة.

طوارئ بصحة البحر الأحمر

وأعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، في بيان صادر اليوم، جاهزية كافة المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات طارئة خلال عيد الفطر المبارك، وكذلك درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية.

وأشار الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، أن غرفة عمليات المديرية تعمل على مدار اليوم لتلقي البلاغات ومواجهة أي حالات طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا جاهزية كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة وتواجد الأطباء بمختلف التخصصات وأطقم التمريض.

انتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان رسمي، رفع درجة الاستعداد بمواني الهيئة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل بكافة مواني الهيئة، وتشديد الإجراءات الأمنية بمواني الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات دون تصريح.