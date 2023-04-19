«مستثمرو البحر الأحمر»: فنادق الغردقة كاملة العدد في عيد الفطر

استقبلت فنادق الغردقة، عددًا كبيرًا من الحجوزات خلال عيد الفطر، إذ تشهد إجازة عيد الفطر 2023، ارتفاعًا في نسبة الإشغالات بالفنادق، وأعلنت عدد منها أنها كاملة العدد ولا يوجد بها حجوزات خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وكشف محمد عيد خبير التسويق السياحي بفنادق الغردقة، أنّ فنادق الغردقة كاملة العدد في عيد الفطر، حيث تلقت عددًا كبيرًا من الحجوزات، وبعضها نسبة الإشغال بها 100% خلال أسبوع العيد، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع نسبة الإشغالات يرجع إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية خلال العيد تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الخارجية.

أسعار فنادق الغردقة في العيد

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ أسعار فنادق الغردقة في عيد الفطر تختلف حسب درجة تصنيف الفندق، وسعر الغرفة المزدوجة بفنادق الأربع نجوم 2000 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، وتبدأ بثلاثة آلاف جنيه في فنادق الخمس نجوم، وتصل إلى ثمانية آلاف جنيه في الليلة في الغرفة المزدوجة بفنادق الخمس نجوم.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى بفنادق الغردقة لاستقبال آلاف السائحين في عيد الفطر، إذ جرى منع الإجازات للعاملين بالقطاع السياحي، والتنسيق مع أجهزة الغردقة ورفع حالة الطوارئ بالقطاع السياحي طوال فترة إجازة عيد الفطر 2023، وبعض تلك الفنادق كاملة العدد تمامًا.