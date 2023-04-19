بالطبل البلدي والمزمار.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الممشى السياحي الجديد بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر مساء الأربعاء المرحلة الثانية للممشى السياحي الجديد شمال مدينة الغردقة وفندق سياحي على طراز عالمي فريد، على أنغام الموسيقى والطبل والمزمار البلدي بمشاركة عدد من السائحين الأجانب وسط أجواء احتفالية رائعة تزامنا مع اقتراب عيد الفطر ‪ يكون متنفسًا جديدًا لأهالي مدينة الغردقة وراد الفنادق السياحية

افتتاح الممشى السياحي الجديد بالغردقة

كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الممشى السياحي الجديد شمال الغردقة يبلغ طوله 8 كيلومترات بتكلفة وصلت حوالي 100 مليون جنيه، ابتداءً من منطقة مبارك 7، مروراً بمنطقة هاواي، وحتى منتجع الجونة شمال الغردقة، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من الممشى في زمن قياسي لا يتجاوز 3 شهور بالمشاركة المجتمعية مع عدد من المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية، ويهدف إلى إظهار المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

الاهتمام بالقطاع السياحي

ومن جانبه أشار سامح جمعة، مسؤول إحدى الشركات المنفذة للممشى السياحي أن الفندق السياحي الذي افتتحه محافظ البحر الأحمر في الغردقة على طراز عالمي فريد يضم 810‪ غرفة قياسية، وعلى مساحة 120‪ ألف متر مربع، ويضم أجنحة عائلية أجنحة فاخرة، و22 حمام سباحة وأكبر أكوا باراك تضم 45 لعبة عالمية ومطاعم وقاعات اجتماعات مؤتمرات.

يأتي ذلك ضمن اهتمام محافظة البحر الأحمر بالاستثمار في القطاع السياحي ضمن توجهات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي وجذب السائحين على شواطئ الغردقة.