محافظ البحر الأحمر يكرم الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حفظة القرآن الكريم الفائزين من أبناء المحافظة، وتسلميهم مكافأت مادية في كل مستوي من مستويات حفظ القرآن الكريم، على هامش الاحتفال الذي نظمته مديرية اوقاف البحر الأحمر للاحتفال بليلة القدر.

وأشار محافظ البحر الأحمر في الاحتفال، إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يغرس في نفوس وقلوب النشئ عظمة الدين الإسلامي، وأن حفظ آيات الله يكون شفيع لهم في الآخرة، مشيدا بدور المحفظين ومديرية الأوقاف، في تخريج جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته، وحب الوطن وتعزيز السلوك والقيم الأخلاقية النبيلة.

وعبر المحافظ، عن فرحته بالأطفال الذين سارعوا إلى حفظ القران الكريم، واهتمام أولياء الأمور والأمهات بمساعدة الأطفال في ذلك الأمر، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح، كما حرص المحافظ على التقاط صور تذكارية مع هؤلاء الأطفال.

الاحتفال بليلة القدر

وقدم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف الشكر إلى اللواء عمرو حنفي المحافظ، على رعايته لهذه المسابقة، مؤكدا خلال كلمته على فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة، باعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية، التي أنعم بها المولى عز وجل، على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تعد خير من ألف شهر.