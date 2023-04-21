طوارئ بمواني البحر الأحمر لانتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن المركز الإعلامي، التابع للهيئة العامة، لمواني البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بمواني الهيئة، بالمحافظات الثلاث «السويس، البحر الأحمر، وجنوب سيناء» خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم منع الإجازات واستمرار العمل بكل مواني الهيئة.

وتابع بيان، مواني البحر الأحمر، أنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية، بالمواني التابعة للهيئة، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات بدون تصريح، وكذا تشديد إجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة.

ولفت بيان الهيئة، إلى أنه سيتم مراجعة خطة الوقاية، من أخطار الحريق الخاصة، ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة، الواجب توافرها في كل المباني للوقاية، من أخطار الحرائق وأسلوب مواجهتها.

التنسيق مع شرطة الميناء

وأكد البيان، التنسيق مع شرطة تأمين الميناء، بشأن تأمين الأسوار، وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة، على الأسوار وتأمين البوابات، وإغلاق غير المستعمل منها، وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء، وتخصيص مكان لانتظارها، مع التأكيد على ضرورة تفتيش الأماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر والتحقق من سلامة الأشياء التي يحملها الأفراد داخل الميناء، والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها.

حركة البضائع

وأشار بيان المركز الإعلامى التابع لمواني البحر الأحمر، إلى أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موان الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 652 شاحنة و82 سيارة، وأن حركة الواردات سجلت اليوم 1400 طن بضائع، 445 شاحنة و81 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 4600 طن بضائع، 207 شاحنات وسيارة واحدة.

حركة التداول بسفاجا ونويبع

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، لاستقبال السفينة دليلة، بينما استقبل أمس ثلاث سفن وهى عمان، الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة، فيما تم تداول 3300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع، حيث يشهد الميناء منذ أمس، رحلات وصول وسفر، لثلاث سفن وهى أيلة وبريدج وسينا، وسجلت موان الهيئة، وصول وسفر 1586 راكبا بموانيها.