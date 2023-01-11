بعد تكريم أصحابه.. كيف يساعد مشروع «البلازما الفيزيائية» مرضى السكري؟

3 أصدقاء جمعهم حب الابتكار وشغف الاختراع، شاهدوا معاناة مرضى السكر في التئام الجروح، وعند دراستهم لأبحاث البلازما وقدرتها على قتل الكائنات الحية الدقيقة، وبالتحديد الميكروبات المضادة للمقاومة الحيوية، فكروا في تطبيق هذه الأبحاث على أرض الواقع، فكانت مكافأتهم تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعهم، خلال زيارته لمحافظة سوهاج.

البلازما الفيزيائية تستخدم في عدة مجالات

«بعد ما شوفنا أبحاث البلازما وقدرتها على قتل الكائنات الدقيقة والتعقيم فكرنا إننا ننتقل من المجال البحثي لمجال التطبيق» حسب ما روته إسراء حفظي، باحثة في كلية العلوم قسم الفيزياء بجامعة سوهاج، خلال حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى أنها وباقي أعضاء المشروع، وهم: الدكتور أيمن، معيد بالقسم ذاته، ودكتور محمد خلف، أستاذ مساعد، استخدموا البلازما الفيزيائية في عدة مجالات غير مرض السكري، منها الزراعة والسياحة.

البلازما الفيزيائية، هي عبارة عن غاز مُتأين، توجد به عدة عوامل تعمل على التئام الجروح، ومن أهمها وجود بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، موضحة: «من خلال الأبحاث تبين أن البلازما قادرة على قتل الميكروبات وده اللي دفعنا لتطوير جهاز بالبلازما يعمل على سرعة التئام جروح مرضى السكر» حسب تعبير «إسراء».

تصميم جهاز للتعقيم بعد كورونا

«نظرًا لمشاكل التعقيم التي واجهتنا خلال فترة كورونا، تمكنا من تصميم جهاز لتعقيم الأيدي بكفاءة عالية جدًا» هكذا عبرت «إسراء»، مضيفة أن البلازما الفيزيائية تعمل في مجال الزراعة على تنقية البذور قبل معالجتها وتساعد على سرعة إنتاج المحاصيل، كما أن البلازما تعمل على تنقية ومعالجة ملوحة المياه بتكلفة أقل، وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وعلاج بعض أمراض التربة.

استخدام البلازما في مجال السياحة

أما في مجال السياحة، فإن البلازما لديها قدرة عالية على ترميم المعادن الأثرية، موضحة: «لما بلغونا بخبر عرض المشروع أمام الرئيس شعرنا بسعادة غامرة، لأنها كانت فرصة كبيرة لعرض أفكارنا، وتطبيقها على أرض الواقع، وشعرنا بالفخر والاعتزاز أننا في دولة تقدر البحث العلمي وإسهاماته في خدمة المجتمع، وسعدنا جدا بدعم الرئيس لنا».