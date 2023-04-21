ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش بـ700 ألف جنيه في السلام

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطلين مقيمان بمحافظة القاهرة، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل التواصل بعملائهما، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.