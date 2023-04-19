ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة في طنطا

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان طنطا، التابعة لمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل وله معلومات جنائية، وبحوزته 8 أسطوانات بودرة من مخدر الهيروين، و9 أكياس من مخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط عاطل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد تمكن الرائد بسام حشكل والنقيب أحمد جمعة، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجرتها المباحث الجنائية بقسم شرطة ثان طنطا، بقيام شخص وشهرته "الدكش زيان " وله معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته 8 أسطونات هيروين بإجمالي 2.5 كيلو و9 أكياس من مخدر الحشيش.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات والأحراز، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام قسم شرطة ثان طنطا، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح إسلام سليمان المحامي والخبير القانوني، أن أقصى عقوبة هي الإعدام، أو المؤبد، وأقلها 3 سنوات، طبقا لمواد القانون، رقم 33 و34 من قانون العقوبات، كل من تاجر وأحرز أو اشترى المواد المخدرة، في غير الأحوال المصرح بها.