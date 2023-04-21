حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. تفعيل دور الإقليمي للسكان ودعم «سند الخير»

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، الإنفوجراف الأسبوعي، في نسخته الـ 31 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي.

تفعيل دور المجلس الإقليمي للسكان

وفقا للإنفوجراف، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بتفعيل دور المجلس الإقليمي للسكان واللجان التنسيقية للسكان بالمحافظات للمتابعة الدورية للاستراتيجية القومية للسكان وأهداف ومؤشرات الخطة القومية للسكان سنوياً والعمل على تحقيقها من خلال خطط محلية سنوية للمحافظات مع تحديد دور كل جهة ومسئوليتها في التنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في مجال السكان بالمحافظات بما يحقق النهج التشاركي في التعامل مع كافة القضايا التي يتم رصدها من وحدات السكان.

وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة بالدقي لاستكمال مناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وزار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلي الاخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، والتقى وزير التنمية المحلية، مع السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، الموقف التنفيذي للدورة الثانية من المبادرة ومقترحات ورؤي المحافظات لتعظيم الاستفادة من المبادرة.

برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي

وبعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.

تقريراً عن جهود قطاع التفتيش

وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن أبرز ما قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية في الفترة من سبتمبر الماضي وحتي الآن، مشيرا إلى أن فرق المتابعة بالقطاع قامت بعدد 342 حملة تفتيش على 23 محافظة، لافتاً الى أن حملات التفتيش المخطط والمفاجئ تضمنت الحملات الميكانيكية وفحص الشكاوى ومتابعة ملف المحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك وعدد 99 مركزا تكنولوجيا، وترتب عليها إحالة عدد 504 للنيابات المختصة والشئون القانونية.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا

مبادرة «سند الخير»

وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تكثيف جهود مبادرة «سند الخير» التي اطلقتها الوزارة العام الماضي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصل حجم مبيعات المبادرة خلال شهر رمضان إلى 27,2 مليون جنيه، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها في 31 مارس الماضي وحتى الآن وصل إلى أكثر من 255 مليون جنيه، مشيراً إلي أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الـ 53 ، حيث بلغ حجم المبيعات فيه إلي 7,3 ملايين جنيه.

التهنئة بعيد الفطر

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.

متابعة غرف العمليات

وتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة استعدادات المحافظات لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العيد بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، واطمأن وزير التنمية المحلية على الموقف في عدد من المحافظات عبر الاتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع .

متابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات

أجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال العيد في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتيسير على جميع المواطنين بالمحافظات للاستماع بإجازة العيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .