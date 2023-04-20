وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة العمليات لمتابعة استعدادات العيد

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم الخميس غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة استعدادات المحافظات لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، في ضوء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العيد بالقطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين.

واطمأن وزير التنمية المحلية على الموقف في عدد من المحافظات عبر الاتصال بعدد من غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات، حيث أشار الجميع إلى هدوء واستقرار الوضع.

التنسيق مع غرف عمليات المحافظات

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية تواجد كافة القيادات التنفيذية في مواقعها خلال فترة العيد واستمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار اليوم.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وذلك خلال فترة العيد، لا سيما التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، مشيراً إلى ضرورة التأكد على توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

انتظام حركة سير المركبات

كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مع تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحـدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري وحوادث الطرق داخل المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والأماكن العامة، وتشديد الرقابة داخلها للتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها حفاظاً على أرواحهم، مع التأكيد على تعيين عمال الإنقاذ للشواطئ بالمحافظات الساحلية، وتشكيل لجان من المحافظات وممثلي وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية، للمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.