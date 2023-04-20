«التنمية المحلية» توجّه بالتصدي لمخالفات البناء في العيد.. ومراقبة أسواق الأطعمة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأهمية القصوى التي توليها الدولة لمنع ومواجهة ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء، استغلالا لفترة الإجازات والأعياد، لافتا إلى ضرورة تصدي الأجهزة التنفيذية في المحافظات، لأي محاولات للتعدي على أراضي وأملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية للحالات المرصودة.

وشدد الوزير خلال اجتماعه داخل غرفة عمليات الوزارة، على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء، وأهمية المرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملها خلال إجازة العيد، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضي وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد.

جولات المحافظين

وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين، بإجراء جولات ميدانية لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أيام عيد الفطر، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم والعمل على راحتهم.

تلقى شكاوى المواطنين

وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية، باتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة الأوقاف ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية الأطعمة «اللحوم والأسماك».

ووجّه آمنة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم واتساب 01150606783 أو فاكس رقم 33374892 .

كما أهاب وزير التنمية المحلية المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات للتعدي على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف خلال فترة العيد والإجازات على أرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لاتخاذ اللازم والأرقام هي 0237497656 – 0237497470 - 0227957842.