وزير التنمية المحلية يتابع أداء المحافظين في أول أيام العيد

أجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين، صباح اليوم، لمتابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال العيد في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتيسير على جميع المواطنين بالمحافظات للاستماع بإجازة العيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وحرص وزير التنمية المحلية على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصري والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما توجه الوزير بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر.

متابعة غرف العمليات

وأشار اللواء هشام آمنة في بيان، إلى ضرورة تواجد كافة القيادات بالمحافظات في مواقعها خلال إجازة العيد واستمرار فتح غرف العمليات والأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء

وأكد «آمنة»، على ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال فترة العيد، وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الاخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولاً بأول وعدم الاهتمام بالمدن والأحياء فقط والاهتمام بالقرى، وشدد الوزير على ضرورة التصدي لكافة الإشغالات بالشوارع والميادين لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.

حملات لمواجهة التعديات

كما جدد اللواء هشام آمنة التأكيد على ضرورة التصدي بحسم لأى محاولات للتعدي على أملاك وأراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف استغلالاً لفترة الإجازات والأعياد، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، وشدد الوزير على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء مع أهمية المرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملها خلال إجازة العيد ، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

غرف عمليات المحافظات تتابع الأوضاع ميدانيا

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة، لافتاً إلى تلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo). ، وفاكس رقم 33374892.

وأكد المحافظون إجراء عدد من الجولات الميدانية في مناطق مختلفة بالمحافظات لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أول أيام عيد الفطر وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوي والورود مشاركة المواطنين فرحتهم احتفالاً بعيد الفطر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.