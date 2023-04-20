وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بعيد الفطر

أرسل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية، في نص البرقية لرئيس الوزراء: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بخالص إعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها عليكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف «جعل الله هذا العيد المبارك عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالآمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائدة مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وأنتم وشعب مصر بخير وسلام».

كما بعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، قائلًا «داعين المولى عزل وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم وعلى الامتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان، وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي».