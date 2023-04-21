افتتاح 10 مساجد جديدة في أول أيام عيد الفطر بالبحيرة بتكلفة 41 مليون جنيه

شهدت محافظة البحيرة اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، افتتاح 10 مساجد جديدة بالمراكز بتكلفة 41 مليونا و300 ألف جنيه.

افتتاح مساجد جديدة في البحيرة

وتضمنت قائمة المساجد التي جرى افتتاحها اليوم ما يلي:

- مسجد عبد الكريم أبو خطيب بأبو المطامير على مساحة 155 مترا، وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد عمرو نور بالحاجر بكفر الدوار على مساحة 144 متراـ وبتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه.

- مسجد شعبان سطوحي بالحاجر في كفر الدوار على مساحة 192 مترا، وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

- مسجد أولاد الشيخ الغربي في أبو المطامير على مساحة 210 أمتار، وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.

- مسجد الرحمن في قرية مظهر بركة غطاس بأبو حمص على مساحة 345 مترا، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و700 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في أبو المطامير وكفر الدوار

- مسجد الرتمة في بولين بكفر الدوار على مساحة 416 مترا، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و900 ألف جنيه.

- مسجد نور الإسلام في تروجي بأبو المطامير على مساحة 420 مترا، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد باغوص في النمرية بأبو المطامير على مساحة 597 مترا، وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

- مسجد الأربع عزب بقومبانية أبو قير في كفر الدوار على مساحة 800 متر، وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.

- مسجد الرحمن في قرية المعمل بالنوبارية على مساحة 990 متر، وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.