توريد 2106 أطنان قمح للشون والصوامع بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 59 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

إجمالي القمح المورد 3500 طن

وأوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2106 أطنان و255 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 3585 طنا و385 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 380 ألفا و61 فدانا، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

تمهيد الطرق المؤدية للشون والصوامع

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر تخزين محصول القمح بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول