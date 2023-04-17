توريد 53 طن قمح لشون وصوامع المنيا خلال يومين

أعلنت مديرية التموين في محافظة المنيا، استقبال 53 طنا و234 كيلو جراما من القمح خلال أول يومين من فتح باب التوريد.

تسهيل توريد القمح علي المزارعين

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن أعمال توريد محصول القمح للموسم الجاري 2023 بدأت يوم السبت الماضي 15 من شهر أبريل، حيث تم وضع خطة كاملة لتسهيل عملية التوريد علي المزارعين في جميع الشون والصوامع.

وكانت مديرية التموين أعلنت في وقت سابق، عن ضبط 7.5 طن من الأقماح معبأة بجوالات تحمل بيانات مضللة بخلاف ما تحويه لاستخدامه كعلف حيواني، وذلك بمدشة للأعلاف والحبوب بحي غرب مدينة المنيا.

ضبط كميات من الأقماح قبل تحويلها إلى علف

وقال وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إن الكمية المضبوطة من القمح كانت تستغل في غير الغرض المخصص لها، حيث أن القمح المضبوط مخصص توريده للمطاحن المدعمة التي تنتج دقيق 87.5% لإنتاج الخبز البلدي بسعر 5 قروش.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدشة والتحفظ على الكميات المضبوطة ومصادرتها، مؤكدا استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق منح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط.