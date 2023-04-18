مخازن «تموين الأقصر» تستقبل21 ألف طن قمح منذ بداية التوريد

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المواقع التخزينية موسم توريد القمح 2023 بالمحافظة، استقبلت كميات قدرها 21,006 طن قمح محلي من المزارعين ويتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسير وتسهيل عملية التوريد وإزالة كافة المعوقات والمشكلات وتقديم كامل الدعم لنجاح عملية الحصاد والتخزين.

جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة

وأشار صلاح إلى أنه جرى الانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع اسنا - أرمنت جنوب الأقصر، التي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي: 28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا + 6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت، جرى تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي الى تسهيل عملية التوريد.

خطوة هامة لتحفيز المزارعين

وتابع: جرت الموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح ليصل سعر الأردب وزن 150 كيلوجراما إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، والتي تعتبر خطوة هامة لتحفيز المزارعين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لدعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يساهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي.

100% من المستهدف

واستطرد؛ ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام، إلى 100% من المستهدف، وتبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا الفترة الثانية ومن الساعة السادسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء.

مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام

وأكد وكيل تموين الأقصر أنه في حالة وجود أي تزاحم سوف يجري مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين، وفي حالة وجود مزارعين في أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية، إسنا – أرمنت سوف يجرى عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر كما جرى في العام الماضي.