القبض على 7 تجار ألعاب نارية في 3 محافظات
كتب:
محمد بركات
02:29 م | الجمعة 21 أبريل 2023
صورة أرشيفية
قام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات أمن «أسيوط – المنيا – البحيرة» باستهداف عدد من حائزي الألعاب النارية بقصد ترويجها والإتجار بها.
وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ضبط مالك مكتبة - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وبحوزته 69 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، وبحوزتهم أكثر من نصف مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
ضبط (3 أشخاص وسيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) وبحوزتهم (48500 قطعة ألعاب نارية متنوعة).وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.