«الصيد الآلي»: إبحار 82 مركبا من البرلس بأول أيام عيد الفطر

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، إن 82 مركب صيد كبيرة أقلعت في رحلات صيد اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر، بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك في أول عيد الفطر المبارك،.

حالة الأمواج هادئة بالبحر المتوسط

وأضاف «شرابي» لـ«الوطن»، أن حالة الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وهو الأمر الذي سيؤدي لزيادة رحلات الصيد خلال الساعات المقبلة مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع أن الصيادين العاملين على متن المراكب بالبحر المتوسط أقلعوا ضمن رحلات صيد بسواحل البرلس، والتي تبحر لمدة أسبوع ثم تعود إلى الشواطئ مرة أخرى.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الجمعة

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الجمعة في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 16كيلومترا في الساعة، ولا توجد فرص لسقوط أمطار اليوم، كما بلغت نسبة الرطوبة 34%، وسجلت درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 12درجة مئوية.