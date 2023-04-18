«الصيد الآلي»: إبحار 74 مركبا في البرلس بعد هدوء حركة أمواج البحر المتوسط

أعلن حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إقلاع 72 مركب صيد كبيرة، اليوم الثلاثاء، بعد هدوء حركة أمواج البحر الأبيض المتوسط.

مراكب الشانشيلا تبحر ليوم واحد

وأوضح في تصريح لـ«للوطن» أن الصيادين العاملين على تلك المراكب قد أقلعوا علي متن مراكب صيد «الشانيشلا» وهي مراكب تبحر ليوم واحد في عرض البحر المتوسط بسواحل البرلس، ثم تعود الشواطئ، لافتا إلى أن حالة الطقس مستقرة، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد، ما يطمئن جموع الصيادين من الإقلاع برحلات صيد وهم في أمان.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 10كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 14%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 37 درجة مئوية، والصغرى 18درجة مئوية.