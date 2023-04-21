«التموين»: انتظام صرف السلع المدعمة من منافذ البقالين طوال أيام العيد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المقررة لأصحاب البطاقات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وطوال أيام العطلات عن شهر أبريل 2023، من جميع منافذ بقالي التموين، البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى المحافظات.

نسبة صرف السلع التموينية

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغدائية، قبل عيد الفطر، يؤكد انتظام صرف المقررات التموينية وضخ السلع من 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، موضحا أن نسبة صرف السلع التموينية لشهر أبريل تخطت 85% من إجمالي أصحاب البطاقات البالغ عددهم 23 مليون بطاقة مستحقة للدعم.

الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي

وتستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال منافذ البقالين صرف الدفعة الثامنة من زيادة التموين عن شهر أبريل 2023 للأسر الأولى بالرعاية ضمن الدعم الاستثنائي المحدد بمدة 10 أشهر مساندة من الحكومة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة والتي قدر عددهم بـ10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة وفقا للحصر الحكومي.