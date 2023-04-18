زيادة التموين في عيد الفطر 2023.. استكمال صرف سلع الدفعة الثامنة

تستكمل منافذ بقالي التموين صرف زيادة التموين المقررة لأصحاب البطاقات التموينية والمستحق للأسر الأولى بالرعاية عن الدفعة الثامنة عقب عيد الفطر 2023 وحتى انتهاء شهر أبريل الجاري؛ لاستكمال صرف الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

زيادة التموين في عيد الفطر 2023

وتخطت نسبة صرف السلع التموينية مع صرف زيادة التموين نحو 70% من إجمالي البطاقات التموينية المستحق صرف لهم الدعم التمويني والزيادة الاستثنائية، وتوفر وزارة التموين استمرار صرف التموين وسلع الدعم الاستثنائي للأسر التي لم تصرف مقررات السلع لها حتى الآن عقب عيد الفطر 2023، وحتى آخر يوم في الشهر الجاري.

الدفعة التاسعة من زيادة التموين

وتبدأ منافذ البقالين في صرف الدفعة التاسعة من زيادة التموين مع بداية شهر مايو المقبل، وتحديدًا عقب عيد الفطر المبارك بأسبوع، تزامنا مع بدء صرف المقررات والحصص التموينية عن شهر مايو 2023 بداية من يوم 1 مايو.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية من منافذ البقالين دون تعطل، نظرا لعدم غلق منافذ البقالين في أي إجازات رسمية أو عطلات أسبوعية، إذ يستمر صرف السلع من المنافذ يوميًا دون عطلة أو إغلاق، فضلا عن فتح السيستم المميكن لمنظومة صرف الخبز والسلع يوميا.