«التموين» تؤكد انتظام صرف السلع في أيام العطلات برمضان

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المقررة لأصحاب البطاقات، في جميع أيام العطلات طوال شهر رمضان 2023، من جميع منافذ بقالي التموين، البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى المحافظات.

نسبة صرف السلع التموينية

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغدائية، يؤكد انتظام صرف المقررات التموينية وضخ السلع من مخازن الجملة التابعة للشركة والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، موضحا أن نسبة صرف السلع التموينية تخطت في الأسبوع الأول من شهر أبريل 50% من إجمالي أصحاب البطاقات البالغ عددهم 23 مليون بطاقة مستحقة للدعم.

أسعار السلع التموينية

شهدت أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023، ثباتًا واستقرار، وجاءت بالأسعار التالية:

1 - سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.