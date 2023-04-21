طقس ثاني أيام العيد.. مائل للبرودة صباحا في القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس ثاني أيام العيد، غدا، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضاف بيان الأرصاد الجوية، أن طقس ثاني أيام العيد، سيشهد بعض الظواهر الجوية أبرزها شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس ثاني أيام العيد

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر، أن تشهد البلاد حالة من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة غدا السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 28 - 16

- العاصمة الإدارية 29 - 15

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 28 - 15

- دمنهور 26 - 15

- وادي النطرون 28 - 15

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 27 - 15

- الزقازيق 28 - 16

- شبين الكوم 28 - 16

- طنطا 27 - 16

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 28 - 16

- العريش 23 - 12

- رفح 22 - 13

- رأس سدر 30 - 15

- نخل 27 - 13

- كاترين 23 - 10

- الطور 28 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 23 - 15

- السلوم 23 - 12

- سيوة 32 - 12

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 30 - 21

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 30 - 20

- حلايب 29 - 21

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 29 - 19

- الفيوم 30 - 17

- بني سويف 30 - 16

- المنيا 31 - 17

- أسيوط 32 - 17

- سوهاج 33 - 19

- قنا 35 - 20

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 39 - 22

- الوادي الجديد 35 - 19

- أبوسمبل 37 - 20