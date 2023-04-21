«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس أول أيام العيد.. «اعرف قبل ما تخرج»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد طقس مائلة للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر، حيث يُتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في القاهرة وشمال الصعيد 15 درجة وعلى السواحل الغربية 14 درجة.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأجواء تبقى مائلة للحرارة نهارا على معظم الأنحاء، ويُتوقع أن تسجل القاهرة 26 درجة وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

طقس عيد الفطر

ونصح خبراء الأرصاد المواطنين، بارتداء الملابس الخريفية في الصباح الباكر وفي الليل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة أول ايام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبوسمبل 37 - 20