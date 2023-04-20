حالة الطقس غدا الجمعة 21-4-2023 أول أيام العيد.. أجواء ربيعية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، في حالة الطقس غدا الجمعة أول أيام العيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ طقس أول أيام العيد ولمدة 72 ساعة مقبلة، سيشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تتراوح على القاهرة الكبرى بين 26 - 28 درجة مئوية، حيث تسود أجواء ربيعية طوال أيام العيد، خاصة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وصولا إلى محافظات جنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، في حين تسود الأجواء حارة جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الجمعة أول ايام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 17

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 27 - 17

- طنطا 26 - 16

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 20 - 15

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 25 - 16

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 25 - 17

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 10

- الطور 29 - 17

- طابا 27 - 15

- شرم الشيخ 31 - 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- مطروح 20 - 14

- السلوم 21 - 16

- سيوة 26 - 16

- رأس غارب 32 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 35 - 20

- حلايب 32 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 30 - 19

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 15

- المنيا 28 - 16

- أسيوط 29 - 16

- سوهاج 30 - 17

- قنا 38 - 18

- الأقصر 36 - 20

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 16

- أبوسمبل 37 - 20