إزالة مخالفة بناء في أول أيام العيد بالقاهرة وإحالة المخالف للنيابة «صور»

أوقفت أجهزة المنطقة الشرقية في القاهرة أعمال مخالفة وأزالتها في المهد، في محاولة بناء دون ترخيص في حي النزهة شرق القاهرة، وأزيلت الشدة الخشبية بالكامل بمعرفة الحي، وأُحيل المخالف للنيابة العامة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء، ويتم الرصد الفوري والسريع لأي مخالفات أو تعديات والتعامل معها على وجه السرعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين في إطار تنفيذ القانون.

يذكر أنّ محافظة القاهرة وجهت رؤساء الأحياء في المتابعة المستمرة، خلال فترة إجازة عيد الفطر، لأي تعديات أو مخالفات بناء والتعامل السريع معها، ولا تهاون في مواجهة تلك المخالفات.