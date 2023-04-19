توجيهات عاجلة من محافظة القاهرة بشأن بيع اللحوم والدواجن قبل عيد الفطر

شدّد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بتنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك، وخلال العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

ضرورة ضبط الأسواق

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.

اتخاذ الاجراءات القانونية

وأضاف الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات تمكنت من ضبط 2.5 طن فسيخ مجهول المصدر في عدد 50 برميل يزن البرميل الواحد 50 كجم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمخزن أحد المحلات بحي السيدة زينب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

كما تمكنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث شرق من ضبط 250 كجم لحم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن كاملة مجهولة المصدر بحي شرق مدينة نصر.