14 إجراء من محافظة القاهرة ضمن استعدادات الحدائق لاستقبال الزوار بعيد الفطر

شكلت محافظة القاهرة غرف عمليات بناءً على توجيهات المحافظ للمتابعة اليومية للخدمات في إجازة العيد، وسط استعداد الحدائق وتحديدا المتخصصة برئاسة اللواء محمد سلطان، لاستقبال العيد من خلال عدد من الإجراءات.

الحدائق تفتح أبوابها في الساعة السابعة صباحا

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المحافظة، يبدأ العمل يوميا في الحدائق من الساعة السابعة صباحا لاستقبال الجمهور حتى الساعة الثانية عشر ليلا مقسمة على ورديات وتناوب، مع التشديد على اتباع الاجراءات الاحترازية حماية لرواد الحديقة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها الآتي:

- التنبيه على مديري الحدائق بوقف الإجازات والراحات لجميع العاملين في إجازة العيد.

- تكليف الأقسام الفنية بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لجميع الحدائق وبينها صيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة والطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه.

- مراجعة الأنشطة المختلفة من كافتيريات وملاه وألعاب مختلفة لضمان السلامة، مع تزويد المقاعد بالتندات لراحة الرواد.

الحفاظ على سلامة المواطنين

- التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتعيين خدمات للحدائق نظرا للضغط الجماهيري وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

- مخاطبة مدير أمن القاهرة للموافقة على إرسال فرقة موسيقى الشرطة بالحديقة الدولية لإدخال البهجة والسرور لدى الرواد.

- قيام مسرح الحديقة الدولية التابع للبيت الفني للمسرح بتقديم فقرات وعروض أيام العيد لإدخال السرور في نفوس الزائرين.

نقاط طبية داخل الحديقة الدولية وحديقة الطفل

- التنسيق مع مديرية الصحة لتنفيذ نقاط طبية داخل الحديقة الدولية وحديقة الطفل

- مخاطبة مدير شرطة المسطحات المائية بالموافقة على تعيين الخدمات اللازمة لتأمين الحدائق المطلة على النيل وذلك نظرا للازدحام الشديد بسبب احتفالات العيد ومنع أصحاب المراكب من الوقوف على سور الحدائق لركوب الرواد للتنزه تفاديا لأي أزمة وهي حديقة أم كلثوم بالمنيل، وحديقتي الفنون وأحمد رامي بشارع عبد العزيز آل سعود، وحديقة نيل المعادي بطره.

- المراقبة المستمرة على أسوار الحديقة منعا من تسلل البعض أو قيام البعض بتمرير شنط أو أجسام غريبة من فتحات الأسوار وذلك حفاظا على أمن وسلامة العاملين والزوار والحديقة

منع دخول مواد قابلة للاشتعال للحدائق

- منع دخول أي مواقد أو أي مواد قابلة للاشتعال أو ما شابه إلى داخل الحدائق مهما كانت الأسباب

- التنبيه على أفراد أمن الحديقة بمراقبة رواد الحديقة بالمرور المستمر حفاظا على سلامة وأمان المواطنين

-توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم القاء مخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحديقة حتى تظل الحديقة بمظهر مشرف أمام الرواد

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