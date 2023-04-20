استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الفطر.. حملات نظافة ومتابعة للأسواق

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر وفقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة، في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وفي ضوء متابعة وتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة.

تجميل القاهرة بالتركيز على المحاور الرئيسية

فقد قامت الأجهزة التنفيذية بحي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحي بتكثيف حملات النظافة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتركيز على المحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها وكذلك ساحات الصلاة بنطاق الحي بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة العيد وتقديم سبل الراحة للمواطنين.

كما جرى القيام بأعمال نظافة وتطهير وتعقيم ساحة مسجد النصر بمنطقة المدبح وساحة مسجد الست شتيا وساحة مسجد منشية المصرى بمنطقة المنشية ونفق كوتسيكا ومنطقة طره الأسمنت بطريق الاوتوستراد.

كما تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي المعادي بقيادة اللواء دكتور طارق بحيري بالمرور على المنتزهات النيلية للتأكد من توافر اشتراطات الأمان والحماية المدنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين لإحكام الرقابة على المراسي النيلية والتأكد من الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص والإخطار أول بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم بالمرور ومتابعة موقف ميكروباص السيرفيس ومنها موقف شارع 7 للتأكد من استمرار الخدمة للمواطنين في أيام العطلات والالتزام بالتعريفة المحددة لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.

وللتأكد من توافر السلع وسلامتها والالتزام بالأسعار الرسمية قام رئيس حي المعادي بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمرور ومتابعة الأسواق ومخابز العيش المدعم للتأكد من الالتزام بالوزن وتشغيل المخابز ايام العطلات طبقا لخطة الاستعداد لعيد الفطر المبارك بشارع 254 وشارع الترعة وشارع حجازي والسوق القديم .

تم نظافة ورفع مخلفات مسجد الرحمن دجلة

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك وبالتعاون مع هيئة النظافة والرصد البيئي تم نظافة ورفع مخلفات مسجد الرحمن دجلة وبمحيط مسجد الريان بشارع 77 ومحيط مسجد الفتح بشارع 9 ومسجد ثكنات المعادي بشارع 87 وساحة مسجد النور ومحيط مسجد جمعية أولادي.