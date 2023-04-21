«السياحة» تطلق لجانا للتفتيش على جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الفنادق

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن لجان وزارة السياحة والآثار تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الفندقية خلال إجازات عيد الفطر للتأكد من التزامها بكافة ضوابط التشغيل فضلا عن التأكد من جودة الخدمة المقدمة للنزلاء، لافتا إلى أن الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية لديها حرص تام على تقديم أعلى معدل جودة في الخدمات المقدمة للنزلاء باعتبار ذلك المدخل الرئيسي لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

خط ساخن لتلقى شكاوى النزلاء

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار وضعت خطا ساخن برقم 19654 لتلقى أي شكاوى من النزلاء سواء مصريين أو عرب أو أجانب في حال وجود أي مشكلة، لافتا إلى أنه يتم العمل فور تلقى الشكاوى على سرعة حلها مع توقيع جزاءات في حال وجود أي مخالفات في التشغيل، أو تقصير في الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق.

نسب إشغال الفنادق جيدة خلال العيد

وأشار إلى أن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والقاهرة والأقصر وأسوان جيدة جدا خلال الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن آلاف السياح الأجانب حرصوا على قضاء اجازات عيد الربيع بالمدن السياحية، وذلك تزامنًا مع تواجد عدد معقول من المصريين لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك بها.