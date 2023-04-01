شعبة الأثاث: استقرار ملحوظ في أسعار الغرف.. ولا يوجد نقص بمستلزمات الإنتاج

تعتبر صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية إحدى الصناعات الرئيسية التي تساهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في مصر، وتتميز صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية في مصر بالتنوع والتميز في التصميم والجودة، بالإضافة إلى التنوع الهائل في تصاميم منتجات الأخشاب التي تلبي متطلبات الجميع.

أسعار الغرف ومنتجات الأخشاب بشكل عام تشهد استقرارا ملحوظا

وقال جمال خشبة، عضو شعبة الأثاث بدمياط، إن أسعار الغرف ومنتجات الأخشاب بشكل عام تشهد استقراراً ملحوظا خلال الوقت الحالي، كما أنه لا يوجد نقص في مستلزمات الإنتاج، بينما تختلف الأسعار من مكان لآخر حسب نوع الأخشاب والجودة، ويوجد في دمياط جميع الأذواق.

وأوضح خشبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الغرف متفاوتة ولكن في المتوسط، تتراوح أسعار غرف النوم ما بين 25 إلى 60 ألف جنيه حسب الموديل، كما يتراوح سعر غرفة الأطفال ما بين 15 إلى 35 ألف جنيه حسب الموديل، ويتراوح سعر غرفة السفرة ما بين 25 إلى 50 ألف جنيه.

فرش الشقة يبدأ من 110 آلاف جنيه

وأضاف خشبة أن سعر غرفة الصالون يتراوح ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه حسب الموديل ونوع الخشب، بينما يتراوح سعر الأنتريه ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه حسب الموديل ونوع القماش والأسفنج المستخدمة ما يعني أن متوسط فرش الشقة بالكامل يتراوح في المتوسط ما بين 110 إلى 180 ألف جنيه.

وأشار خشبة إلى أن مستلزمات الإنتاج متوفرة بشكل جيد في الوقت الحالي، بينما تشهد سوق الأثاث حالة من الركود خلال الفترة الحالية منذ بداية رمضان، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث خلال الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار الأثاث، متمنياً زيادة معدل الطلبات في الفترة المقبلة.