شعبة الأثاث: الأسعار مستقرة وتختلف من مكان لآخر حسب النوع وكمية الأخشاب

أكد جمال خشبة، عضو شعبة الأثاث بدمياط، أن أسعار منتجات الأخشاب مستقرة بشكل جيد خلال الوقت الحالي، ولكن السوق يعاني من ضعف الإقبال كما أن أسعار الغرف لا يمكن تحديدها على وجه الدقة لأن الاسعار تختلف من مكان لآخر حسب نوع الخشب والكمية المستخدمة والدهانات المستخدمة.

أسعار الأثاث

وأوضح «خشبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر غرفة النوم في المتوسط يتراوح بين 25 ألفا إلى 35 ألف جنيه، كما يتراوح سعر الأنتريه ما بين 15 ألفاً إلى 23 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب نوع الإسفنج، كما يتراوح سعر السفرة ما بين 25 ألفا إلى 35 ألف جنيه، ويتراوح سعر الصالون ما بين 20 إلى 40 ألف جنيه، ويتراوح سعر غرف الأطفال ما بين 11 ألفا إلى 22 ألف جنيه، ويختلف السعر من تاجر لآخر حسب نوع الخشب.

وأضاف أن متوسط فرش الشقة بالكامل يتراوح بين 95 إلى 150 ألف جنيه، كما أن الإقبال على الشراء ضعيف في الوقت الحالي وليس في أفضل حالاته بسبب الأسعار، بينما لا يوجد أي نقص في مستلزمات الإنتاج.

الاستيراد من الخارج

وأشار عضو شعبة الأثاث بدمياط إلى أن الأخشاب والأبلكاش المستخدم في صناعة المنتجات الخشبية يتم استيراده من روسيا والسويد، كما أن مصر تصدر الأثاث إلى السودان بكميات كبيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن توقع ما سيحدث الفترة المقبلة بالنسبة للأسعار.