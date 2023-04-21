إشادات بمشهد لقاء مي كساب بابنها في مسلسل جعفر العمدة
كتب:
ياسمين محمود
04:45 م | الجمعة 21 أبريل 2023
مشهد من المسلسل
نال مشهد لقاء مي كساب بابنها خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، إشادات عديدة.
وجاءت تعليقات الجمهور على مشهد لقاء ثريا التي تجسدها مي كساب كالتالي: «أحلى من مشهد جعفر أول ما شاف ابنه، شابوه مي كساب، مشهد ألف برافو»، وعلق آخر قائلا: «أحلى حاجة إن الأغنية بصوت مي كساب.. صوتها جميل».
وقال تعليق آخر: «مشهد روعة.. أحسن حاجة رد فعل سيف.. متلخبط.. تايه.. رغم إن أي حد مكانه كان يفرح إن أبوه غني، وإنه بقاله أهل.. لكن طمران فيه تربية فاطمه.. وزعلان علشانها إنها اتحملت حاجات كتير بسببه».
مسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، من إخراج محمد سامي.