إشادات بمشهد لقاء مي كساب بابنها في مسلسل جعفر العمدة

نال مشهد لقاء مي كساب بابنها خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، إشادات عديدة.

وجاءت تعليقات الجمهور على مشهد لقاء ثريا التي تجسدها مي كساب كالتالي: «أحلى من مشهد جعفر أول ما شاف ابنه، شابوه مي كساب، مشهد ألف برافو»، وعلق آخر قائلا: «أحلى حاجة إن الأغنية بصوت مي كساب.. صوتها جميل».

وقال تعليق آخر: «مشهد روعة.. أحسن حاجة رد فعل سيف.. متلخبط.. تايه.. رغم إن أي حد مكانه كان يفرح إن أبوه غني، وإنه بقاله أهل.. لكن طمران فيه تربية فاطمه.. وزعلان علشانها إنها اتحملت حاجات كتير بسببه».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، من إخراج محمد سامي.