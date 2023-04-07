مي كساب تكشف عن طلب غريب لمخرج «جعفر العمدة» أثناء تصوير المشاهد

قالت الفنانة مي كساب، إنها منذ الاستعداد لشخصيتها في مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان والذي يعرض ضمن السباق الدرامي لمسلسلات رمضان هذا الموسم، تم الاتفاق بينها وبين المخرج محمد سامي على أن تكون مشاهد السرقة ضاحكة وفكاهية، وهو ما حرصت عليه طوال أحداث المسلسل.

الأداء الفكاهي جعل الجمهور يتعاطف مع السرقة المرضية

وأضافت كساب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لينة الطهطاوي ببرنامج كواليس على راديو «نجوم إف إم»، أن المخرج محمد سامي كان لديه قناعة أن الجمهور إذا لم يستقبل سرقة الشخصية للأشياء بالضحك والابتسام، سوف تكره الشخصية خاصة كونها بالأساس شخصية حرامية وسارقة، وهو ما لم يكن مطلوب من الشخصية ضمن السياق الدرامي بالمسلسل، مشيرة إلى أن السرقة لدي الشخصية سرقة مرضية، بدليل أنها لا ينقصها أي شيء، فهي زوجة لمقاول كبير لديه ملايين الجنيهات.

طلب غريب من المخرج محمد سامي لكي يضم مشاهد السرقة للمسلسل «لازم يضحك»

وكشفت الفنانة مي كساب عن أن المخرج محمد سامي كان يشترط أن يضحك من أدائها للشخصية لكي يضع مشاهد السرقة ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، متابعة «دايما محمد سامي يقولي لو مضحكتنيش من رد الفعل ده، لو مضحكتنيش وأنتي بتسرقي ده هقول عليكي فاشلة»، لافتة إلى أنها كانت تستهدف طوال الوقت أن تقدم مشاهد السرقة بضحك وفكاهة.