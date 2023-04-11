مي كساب تبكي بعد ثبوت تورط دلال في خطف نجلها بـ جعفر العمدة (فيديو)

تفاعلت الفنانة مي كساب مع أحداث الحلقة 20 من مسلسل «جعفر العمدة» بعد عرضها على قناة dmc دراما، منذ قليل، إذ إنها لم تتمالك دموعها بعد ثبوت تورط دلال التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي في خطف نجلها.

مي كساب تعلق على الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة

ونشرت مي كساب مقطعا مصورا تحت عنوان «مش مسامحاكي يا دلال» عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر فيه أحد أبنائها، وقالت ضاحكة: «بعيط وبضحك في نفس الوقت، خلقة ربنا، أعمل تغيير وش ولا أعمل ايه؟».

وفي سياق آخر، شهدت الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، قيام بلال شامة بالاتصال بـ«دلال» إيمان العاصي، ويخبرها بأنه لن يتركها بسبب ضياع حياته بعد خطف نجل جعفر العمدة بناء على تعليماتها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.