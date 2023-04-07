مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. أحمد فهيم يتهم مي كساب بالخيانة

تتصاعد أحداث مسلسل جعفر العمدة، وينجذب متابعو المسلسل لمعرفتها، منذ وفاة أم أحمد داش التي جسدت دورها الفنانة لبنى عسل، واستضافة جعفر العمدة ويلعب دوره محمد رمضان، له بمنزله مع ثريا زوجته وتجسد دورها مي كساب.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16..مي كساب تخون محمد رمضان

توالت أحداث الحلقة 16، بمشهد نال إعجاب المشاهدين، إذ اتهم أحمد فهيم «سيد»، ثريا زوجة جعفر العمدة بخيانته، عندما دخل إلى شقة جعفر، ورأى مي كساب تحتضن أحمد داش «سيف»، في أثناء بكائه على وفاة والدته، وضرب «سيف» وطرده من الشقة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تأتي ‎مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول في 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرًا، والثانية الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساءً، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة المسلسل محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.