أصالة تشيد بمسلسل تحت الوصاية: منى زكي أعظم ممثلة

أشادت المطربة أصالة، بمسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، والذي انطلقت أولى حلقاته مساء أمس الجمعة، حيث يشارك في النصف الثاني من شهر رمضان.

وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «منى زكي خلقت بس لتبهر.. منى زكي أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق.. الله يحفظك للفنّ ولعيلتك وأحبابك ياعبقريّتنا الغالية».

قصة وأحداث مسلسل تحت الوصاية

وتقدم منى زكي في مسلسل تحت الوصاية شخصية حنان، وهي ربة منزل وأم لطفلين في منتصف الثلاثينيات من عمرها، لا تثق بنفسها ولا بقدرتها على تغيير واقعها، لذا تكتفي برعاية بيتها وطفليها في مسلسل تحت الوصاية.

وبعد وفاة زوجها، تجد نفسها وحيدة في مواجهة مجتمع يظلمها، فتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعاً لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل، وتقرّر امتهان الصيد وتخوض مغامرة في عالم البحر وتتغلب على التحديات التي واجهتها، سعياً وراء حقها في الحفاظ على حقوق طفليها والإنفاق عليهم.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يضم العمل إلى جانب منى زكي، كلا من دياب، رشدي الشامي، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، خالد كمال، ثراء جبيل، علي الطيب، إخراج أحمد شاكر خضير، كتابة شيرين وخالد دياب.