أصالة تنشر صورة من حفلها في الكويت: «لن أنساها.. وانتظرتها كثيرا»

أعربت الفنانة أصالة، عن سعادتها بنجاح حفلها في الكويت، والذي رفع شعار كامل العدد، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت أصالة مجموعة صورة من حفلها بالكويت، وعلقت عليها قائلة: «حفلة الكويت إمبارح كانت حفلة مارح أنساها لأنّي كتير انتظرت وتمنّيت ألتقي بمؤسّسها وبانيها صاحب السيرة المشرّفة، وواحد من رجال الكويت العظام الدكتور فهد العثمان».

أصالة: تشرفت بالغناء لطلاب الجامعة

وأضافت أصالة: «تشرّفت بالغناء لطلبة جامعة Aum وكان الغُنا بس موسيقى كان بينّنا حوار روحي أخدنا لمستقبل شفته بعيون الشباب والصبايا مليان نجاح وكلّه قصص حلوه.. شكرا مرّة تانية وتالتة على أحلى وقت عشته بحفلة وإن شاء الله بتنعاد كتير مرّات».

دويتو سيد الغرام

وحققت الفنانة أصالة مؤخرا نجاحا كبيرا بالدويتو الغنائي سيد الغرام، مع أسماء المنور، وكتبت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادتها بهذا الدويتو، قائلة: «أغنية فيها كمّ من الفرح والجذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنور».