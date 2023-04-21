لماذا يختلف موعد عيد الفطر في سلطنة عمان عن الدول العربية؟

أعلنت 16 دولة عربية، مساء أمس الخميس، أنّ اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، بينما أعلنت 3 دول عربية وهي سلطنة عمان والمغرب وليبيا، حلوله يوم السبت، لتعذر رؤية هلال شوال، وفق مصادر رسمية في الدول سالفة الذكر.

عمان تختلف عن بقية الدول الخليجية والعربية في موعد عيد الفطر

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 مارس الماضي، 29 يومًا للدول العربية التي أعلنت بدء عيد الفطر يوم الجمعة، و30 يومًا لمن أقرته غدًا السبت، وفي كل عام غالبًا ما يثير اختلاف موعد عيد الفطر في سلطنة عمان عن باقي الدول العربية بوجه عام والخليج العربي بشكل خاص، جدلًا كبيرًا وتساؤلات حول السبب.

وشرط دخول العيد وإعلانه في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي، هو فقط رؤية الهلال، أما في سلطنة عمان فهناك 3 شروط أخرى، بحسب وسائل الإعلام العمانية.

3 شروط خاصة لإعلان سلطنة عمان رؤية هلال شوال

والشرط الأول هو كم بقي الهلال بعد غروب الشمس؟، وهنا يجب أن يكون 29 دقيقة على أقل تقدير، أما الشرط الثاني، فهو كم يرتفع الهلال عن سطح البحر؟، وكي ترى الهلال يجب أن يكون ارتفاعه 5 درجات.

والشرط الثالث لثبوت رؤية الهلال في سلطنة عمان يتمثل في بعده الزاوي «أي المسافة بين الأرض والشمس»، حيث إنه إذا كان أقل من 7 درجات لا يمكن رؤيته.

وتسمى هذه الشروط الثلاثة «المعايير الفلكية»، فإذا تحققت يخرج العمانيون لرؤية الهلال وإذا لم تتحقق الشروط يجلسون في منازلهم ويكملون الشهر.