موعد عودة البنوك والبورصة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022

تستعد البنوك العاملة في مصر والجهات الحكومية والرسمية كالبورصة المصرية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، لاستئناف العمل بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 17 يوليو 2022، وذلك بعد إجازة طويلة نسبيًا امتدت على مدار 9 أيام متتالية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ووفقا للمعلن من مجلس الوزراء، فإنَّ إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تمتد من الجمعة 8 يوليو وحتى يوم السبت 16 يوليو الجاري، ولذلك فهي تعد الأطول في الإجازات الرسمية منذ بداية 2022 وحتى الآن، وفيما يلي عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2022.

إجازات شهر يوليو 2022

وينتظر القطاع المصرفي إجازات رسمية أخرى خلال الأيام القليلة المتبقية من الشهر الجاري، مثل الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو ومرور 70 عامًا على حدوثها، وتعد المناسبة القومية الأبرز وتوافق يوم السبت بعد المقبل.

رأس السنة الهجرية

ويأبى شهر يوليو 2022 أن ينتهي دون إجازات رسمية أخرى جديدة، ففي يوم السبت الموافق 30 من الشهر الجاري تحتفل الأمة الإسلامية برأس السنة الهجرية، فيما يعد يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية لـ البنوك، وبالتالي من المتوقع إعلان البنك المركزي المصري عن أيام بديلة للإجازتين.

إجازة 6 أكتوبر

وتتوقف الإجازات الرسمية للبنوك والبورصة على مدار شهري أغسطس وسبتمبر، لتبدأ مرة أخرى في السادس من أكتوبر بمناسبة الانتصار العظيم للجيش المصري في الحرب وعبوره القناه.

وتتجه البنوك المركزية العالمية لمزيد من التشديد الكمي برفع أسعار الفائدة، فيما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي 26 و27 يوليو الجاري مع توقعات بأن يواصل الزيادة بنسبة تتراوح بين 0.75 و1% بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو أمس، التي سجلت مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 40 عامًا.

كما يترقب الشارع المصري العديد من الأحداث المهمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فمن المقرر انعقاد لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس 18 أغسطس 2022، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة، وسط ظروف عالمية غير عادية من تفاقم أزمة التضخم العالمي وارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة.