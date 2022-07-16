موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الأضحى.. باقِ ساعات قليلة

انتهت إجازة عيد الأضحى المبارك من عام 2022 يوم الخميس الماضي الموافق 14 يوليو، وبالرغم من ذلك لم تعد البنوك إلى عملها حتى وقتنا هذا، ما جعل العديد من العملاء يتساءلون عن موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الأضحى، حتى يستطيعوا الانتهاء من معاملاتهم المالية.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، والإجابة على تساؤلاتهم، نوضح من خلال هذا التقرير موعد عودة العمل في البنوك العاملة في مصر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري، التي جاءت كالتالي:

موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الأضحى

حدد البنك المركزي المصري إجازة عيد الأضحى في البنوك قبل بدايتها حيث بدأت يوم السبت الماضي الموافق 9 يوليو واستمرت حتى يوم الخميس الماضي الموافق 14 يوليو، وبالرغم من انتهائها إلا أن العمل في البنوك لم يعد حتى وقتنا هذا.

وعن موعد عودة العمل في البنوك مرة أخرى، فمن المقرر أن يبدأ العمل في البنوك غدا الأحد الموافق 17 يوليو، إذ أن البنوك لم تعد للعمل حتى الآن بسبب الإجازة الأسبوعية لها، إذ إن جميع البنوك تحصل على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

موعد العمل في جميع المصالح الحكومية

ومن المقرر أيضًا أن يعود العمل في جميع المصالح الحكومية والجهات والهيئات التابعة لها غدا الأحد الموافق 17 يوليو، وهناك مؤسسات عادت لعملها بالفعل اليوم السبت.