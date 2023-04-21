احتفالات دول العالم بعيد الفطر المبارك.. التقاط الصور وتبادل التهنئة

مع انتهاء شهر رمضان المبارك أمس، الشهر الذي يتحلى فيه المسلمون بالصيام والتقرب إلى الله، يبدأ عيد الفطر اليوم، الذي يعد من أهم الأعياد في الإسلام، إذ يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم.

ويجري الاحتفال بعيد الفطر في نهاية شهر رمضان، الذي يصوم فيه العديد من المسلمين البالغين، وفي مصلى ند الحمر في دبي، الإمارات العربية المتحدة، يلتقط الناس صورًا مع شروق الشمس، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

احتفالات دول العالم بعيد الفطر

وفي المسجد الأقصى، التقطت شابة فلسطينية، صورة سيلفي بعد صلاة عيد الفطر، إذ تعبر عن حبها واعتزازها بالمسجد الأقصى كمقدس للمسلمين.

وتمت صلاة العيد في مسجد باجراكلي وسط العاصمة الصربية بلغراد، إذ تجمع المسلمون لأداء الصلاة والتواصل مع بعضهم البعض.

وفي مسجد السلام في العاصمة الكينية نيروبي، تؤدي امرأة مسلمة الصلاة، حيث تتواجد المساجد في كينيا بكثرة وتعد من الأماكن المهمة للمسلمين لأداء الصلاة.

وفي مسجد لاكمبا في مدينة سيدني الأسترالية، يؤدون المسلمون الصلاة ويتجمعون للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض.

وفي ساحة سكاندربيج في مدينة تيرانا بألبانيا، يؤدي المسلمون الصلاة ويتجمعون للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، والتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وفي بيشكيك، عاصمة قرغيزستان، يحتفل المسلمون بعيد الفطر ويؤدون الصلاة في المساجد والمصليات المختلفة في المدينة.

صلاة عيد الفطر في فلسطين

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يؤدي المسلمون صلاة الفجر احتفالاً بعيد الفطر، حيث يجتمعون في المساجد والصحون العامة للاحتفال بالمناسبة الدينية.