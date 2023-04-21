10 إجراءات من «مياه القاهرة» خلال عيد الفطر.. منها خط ساخن لتلقي الشكاوى

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد فترة إجازة عيد الفطر 2023، من خلال عدة إجراءات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، ومن تلك الإجراءات وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلي:

- التوجيه بملء خزانات الشبة السائلة بجميع المحطات، بما يكفي احتياجات المحطات، بخلاف المخزون من الشبة الصلبة.

- إعداد فرق الصيانة والإصلاح من لحامين وفنيين طلمبات ديزل والسائقين لقيادات السيارات المجهزة بمعدات الطوارئ من طلمبات الكسح وماكينات لحام وكشافات.

استعداد الحملة الميكانيكية بكل طاقتها

- استعداد الحملة الميكانيكية بكل طاقتها، ووجود سيارات شفط المياه، لمواجهة أي طارئ بالشبكات، وتجهيز السيارات المزودة بفنطاس المياه، لمواجهة أي أعطال أو قطع المياه .

- تجهيز الفرق من السائقين والفنيين لتشغيل المعدات من لوادر وحفارات وأوناش.

- التركيز على عمليات تعبئة سيارات المياه، لإمداد المنطقة التي تحتاجها على الفور.

- الرقابة على مآخذ المحطات، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحية المياه وجودتها، والخلو من الملوثات السامة.

زيادة نسبة الكلور

- زيادة نسبة الكلور للحدود المسموح بها لتأمين غسيل الخضروات، قبل أكلها في تلك الفترة.

- إعداد كميات مناسبة من مهمات السلامة والصحة، أثناء الإصلاح، والأعطال الطارئة من أقماع بلاستيك وشرائط فسفورية ولوحات تحذيرية وشادة خشبية وإضاءة .

- الاستعداد التام بالمعدات الثقيلة في حالات الأزمات والطوارئ، وهي لوادر حفر وشفاطات متطورة وسيارات متنوعة الأغراض.

- التوجيه بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، وتلقي الشكاوى على الخط الساخن 125 وخدمة العملاء.