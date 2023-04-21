مواعيد المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الفطر 2023.. تعرف عليها

حدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مواعيد المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الفطر 2023، معلنا أن المجمعات تواصل فتح أبوابها أمام المواطنين خلال إجازة العيد.

مواعيد المجمعات الاستهلاكية خلال اجازة عيد الفطر 2023

وتبدأ مواعيد المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الفطر 2023 يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بنفس مواعيدها المعتادة قبل شهر رمضان، كما نص القرار الوزاري على أن يتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينية.

توافر السلع الأساسية في المنافذ والمجمعات

ونوهت وزارة التموين، إلى توافر السلع الأساسية في المنافذ والمجمعات من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية «الزيت والأرز والسكر»، فضلا عن البقوليات والكعك والبسكويت والأسماك المملحة، في المنافذ والمجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال إجازة العيد.

وتراقب وزارة التموين انتظام عمل المنافذ والمخابز والمجمعات عبر غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف علميات المديريات وغرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ‏لمتابعة موقف ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية.

فيما تستكمل منافذ البقالين عملية صرف السلع التموينية المستحقة لأصحاب البطاقات عن شهر أبريل 2023، من جميع منافذ بقالي التموين البالغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، إذ بلغت نسبة صرف السلع التموينية عن الشهر الجاري حتى الآن أكثر من 87% من إجمالي 23 مليون بطاقة مستحقة للدعم التمويني.