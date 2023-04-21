إيرادات فيلم بعد الشر في وقفة عيد الفطر 2023.. المركز الرابع

حقتت إيرادات فيلم بعد الشر في وقفة عيد الفطر المركز الرابع بقائمة الأعمال المتنافسة خلال هذا الموسم، حيث احتل المركز الأول فيلم ابن الحاج أحمد، والمركز الثاني كان من نصيب فيلم رمسيس باريس، والثالث لفيلم هارلي.

إيرادات فيلم «بعد الشر» في وقفة عيد الفطر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع حقق في وقفة عيد الفطر 148 ألف جنيه، حيث احتل المركز الرابع في قائمة الأعمال المتنافسة.

أحداث فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر للمخرج أحمد عبدالوهاب، ويجمع في بطولته ميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث العمل حول شاب يجسد شخصيته علي ربيع، والذي يهرب من زوجته، ليجد نفسة متورطا في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.